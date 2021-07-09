Пассажира оштрафовали на $10 тысяч за отказ надеть маску

Федеральное авиационное управление США (FAA) оштрафовало пассажира более чем на $10 тыс. (более 750 тыс. рублей) за то, что он отказался надеть маску во время полета. Об этом сообщает сайт ведомства.

Инцидент произошел 27 февраля. В этот день пассажир летел из Юты в Аризону. Стюардесса семь раз напоминала ему, что маска должна быть на лице все время полета, но мужчина каждый раз спускал ее с носа, как только бортпроводница отходила.

В результате пассажир поругался с ней, не стал заполнять протокол о нарушении, а также отказался предоставлять удостоверение личности. Также он прикасался к стюардессе и обвинял ее в агрессивности. Из-за такого поведения пассажира женщина испугалась и расплакалась.

Ранее стало известно, что пассажира рейса Владивосток — Москва сняли с самолета из-за отказа надевать маску.

До этого сообщалось, что в московском аэропорту Шереметьево задержали мужчину, угрожавшего взрывом после просьбы надеть маску.