В отношении главы отдела полиции Егорьевска проводится служебная проверка

Служебная проверка проводится в отношении начальника отдела МВД России по городскому округу Егорьевск Олега Ермакова. Об этом сообщает ГУ МВД РФ по Московской области.

«Начальником ГУ МВД России по Московской области генерал-лейтенантом полиции Виктором Пауковым назначена служебная проверка по факту возможной причастности начальника Отдела МВД России по г. о. Егорьевск к противоправному деянию. По результатам будет принято решение в установленном законом порядке», — говорится в сообщении.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщал о том, что Ермаков был задержан за подготовку убийства и доставлен на допрос в управление СК, а по месту его жительства и на работе проходят обыски. По данным источников, полицейского подозревают в том, что он планировал убить предпринимателя.

До этого сотрудники собственной безопасности главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали полицейского из управления по Калининскому району города за то, что он требовал у фирмы ежемесячную выплату взятки в размере 500 тыс. рублей.