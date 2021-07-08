Россиянам рассказали, можно ли мыться после вакцинации от COVID-19

Директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» Минздрава России Оксана Драпкина заявила, что попавшая на место укола влага может спровоцировать воспаление. Об этом она рассказала изданию «Аргументы и факты».

По ее словам, мыться после вакцинации можно, однако это нужно делать очень осторожно.

«Ванну принимать нельзя, а в душе нужно приложить все усилия, чтобы не намочить плечо, в которое была сделана инъекция. Дело в том, что в течение суток место укола нельзя мочить», — сказала специалист.

Также Драпкина отметила, что врачи не рекомендуют в течение трех дней после прививки ходить в баню и сауну, так как «нагрев» организма может спровоцировать осложнения.

«С осторожностью надо отнестись и к купанию в открытых водоемах. Там можно подцепить какую-нибудь заразу. В целом несколько дней после прививки следует соблюдать щадящий режим, не перенапрягаться, в том числе не заниматься слишком активно спортом», — добавила она.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал памятку для людей, которые уже прошли вакцинацию от коронавируса. Согласно рекомендациям, после прививки в частности стоит на три дня воздержаться от физических нагрузок и употребления алкоголя. Кроме того, в течение 35-42 дней нужно продолжать носить маску и соблюдать дистанцию, пока формируется иммунный ответ.