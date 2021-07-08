Российский комик Чебатков рассказал о «вербовке» в КВН

Российский комик Евгений Чебатков вспомнил историю о том, как его пытались «завербовать» в КВН. Об этом он рассказал главному редактору российского Esquire Сергею Минаеву на YouTube-канале издания.

По его словам, история с «вербовкой» произошла, когда он поступил на первый курс университета в Томске. К студентам подошел человек, предложивший играть в КВН.

«Ребята, кто хочет яркую жизнь в университете? Кто веселый, находчивый, энергичный, бодрый и готов устраивать настоящий разрыв в университете?» — сказал он.

Чебатков отметил, что ушел, даже не дослушав его предложение, потому что не интересовался проектом.

Комик рассказал, что уже на встрече первокурсников удивился тому, насколько передача популярна. Местной команде КВН «Максимум», ставшей чемпионом Высшей лиги, аплодировали намного громче, чем мэру города и губернатору области, добавил он.

«Я, соответственно, избежал КВН», — сказал Чебатков.

Также он отметил, что данный факт удивляет многих его знакомых, так как в Томске в годы его обучения было очень много студенческих команд.

Ранее музыкант, телеведущий и бывший участник КВН Александр Пушной рассказал о запрещенной в передаче шутке.