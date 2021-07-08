В Калужской области медсестра вколола пациентам физраствор вместо вакцины

В Калужской области сотрудница Жуковской ЦРБ вколола пациентам воду для инъекций вместо вакцины. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Уточняется, что муж с женой из Белоусово пришли вакцинироваться вторым компонентом «Спутника V», однако его они так и не получили. Медсестра испугалась рассказать пациентам правду о том, что вакцина закончилась, поэтому вколола им физраствор.

На видеозаписи женщина призналась в содеянном.

Губернатор региона Владислав Шапша отметил, что сейчас медсестра в отпуске, однако «вряд ли из него выйдет».

«Действительно, медсестра по одной ей ведомой причине приняла такое решение – сделать инъекцию физраствора. Инцидент был исчерпан в тот же день — нашли вакцину и вторым компонентом укололи этих пациентов. Но там сейчас идет проверка», — рассказал он.

Кроме того, Шапша подчеркнул, что врачи и медсестры обязаны показывать людям то, что собираются им вколоть.

В настоящее время Минздрав проводит проверку.

Ранее индийские власти раскрыли масштабную мошенническую схему: преступники в белых халатах наживались на желающих привиться от коронавируса. Вместо вакцины людям делали инъекцию соленой воды.