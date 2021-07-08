Голландский суд отклонил запрос о допросе эксперта из США по делу MH17

Голландский суд заявил, что не видит смысла допрашивать специалиста США по делу MH17, потерпевшего крушение под Донецком в 2014 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председательствующего судьи Хендрика Стинхейса.

Ранее защита гражданина России Олега Пулатова обратилась к суду с ходатайством допросить американского эксперта, который являлся соавтором меморандума по спутниковым снимкам, на которых якобы зафиксирован пуск ракеты по самолету рейса MH17.

«Суд <...> счел, что его допрос не поможет получить новые сведения, поэтому этот запрос должен быть отклонен», — сказал судья на слушаниях 8 июля.

Судебные слушания дела об авиакатастрофе малайзиского Boeing начались 7 июня 2021 года. В ходе слушаний 7-10 июня суд рассматривал материалы дела, в том числе представленные прокуратурой Нидерландов доказательства — фото и видеоматериалы, перехваченные телефонные разговоры и показания свидетелей. Суд рассчитывал найти ответы на ряд вопросов: был ли самолет сбит ЗРК «Бук», была ли ракета выпущена из-под населенного пункта Первомайский и какова роль в трагедии четверых обвиняемых — россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и украинца Леонида Харченко. Пулатова на нидерландском суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение в 2014 году под Донецком. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения. Следствие утверждает, что Boeing сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего ВС России.

Ранее стало известно гражданство двух пассажиров малайзийского Boeing MH17, чьи тела не были найдены.

В июне голландские судьи завершили представление досье по делу MH17.