Читинец, жаривший сосиски на Вечном огне, предстанет перед судом

Жаривший сосиски на Вечном огне в мемориальном комплексе в Чебоксарах мужчина предстанет перед судом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Мужчину обвиняют в осквернении символов воинской славы России.

Ролик с инцидентом был опубликован в Instagram в октябре 2020 года. На видео неизвестные под песню музыканта Тимати «Хавчик» жарят сосиски в пламени Вечного огня у памятника воинам, погибшим в Великую Отечественную войну.

По утверждениям местной полиции, злоумышленником оказался гражданин, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления.

«Прокуратура Чувашии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Чебоксар. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 354.1 УК РФ «осквернение символов воинской славы России». После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Верховный суд Чувашской республики», — подчеркнули в прокуратуре Чувашии.

Молодому человеку грозит лишение свободы сроком до трех лет.

Ранее в Приморском крае осквернили памятник Герою России летчику Олегу Пешкову.