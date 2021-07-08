Сын основателя Petropavlovsk Алексей Масловский заочно арестован по делу о растрате

Тверской суд Москвы заочно арестовал сына основателя и экс-гендиректора компании Petropavlovsk Павла Масловского — Алексея Масловского — по делу о растрате около 100 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд удовлетворил ходатайство следственного департамента МВД России об избрании меры пресечения в виде заочного ареста в отношении Алексея Масловского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере), — сказала пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.

Отмечается, что россиянин объявлен в федеральный и международный розыск.

Постановление районного суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции в установленные законом сроки.

Ранее СМИ рассказали об активах экс-главы Petropavlovsk Масловского.