Детский омбудсмен объяснила, зачем нужны уроки финансовой грамотности в первом классе

Уроки финансовой грамотности в школах нужно вводить как можно раньше, это позволит детям не стать жертвами мошенников в будущем, заявила в беседе с «Газетой.Ru» уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Она отметила, что благодаря внедрению в школах курса финансовой грамотности в будущем можем стать меньше жертв мошенников.

«Мы, к сожалению, очень часто сталкиваемся с бездумными кредитами и инвестициями, когда под прикрытием инвестиций мошенники вымогают деньги, чтобы люди их вкладывали в финансовые пирамиды. Потом мы видим миллионы обманутых вкладчиков. Всего этого можно было бы избежать, если бы наши граждане знали основы финансовой грамотности, конечно, это все нужно с детства прививать», — пояснила она.

По мнению Волынец, обучать детей финансовой грамотности следует с ранних лет, однако при создании методики курса нужно учитывать возраст ребенка.

«С первого класса — это не рано, потому что карманные деньги дети получают уже в детском саду. И чем раньше они начнут получать эти знания, тем лучше», — заключила она.

Ранее стало известно, что в российских школах введут обязательные уроки финансовой грамотности.