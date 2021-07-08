Полиция Москвы возбудила первое уголовное дело о приобретении поддельного QR-кода

Начальник управления организации дознания ГУ МВД по Москве Павел Милованов заявил о возбуждении первого уголовного дела о приобретении поддельного QR-кода. Об этом сообщает ТАСС.

«Нами вчера было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») по факту приобретения несуществующего QR-кода», — сказал он.

Фигурант дела приобрел фальшивый QR-код за 9 тысяч рублей.

Милованов добавил, что московские полицейские возбудили 55 уголовных дел о подделке медицинских документов, связанных с коронавирусом. 32 уголовных дела были возбуждены по факту фальсификации сертификатов о прохождении вакцинации от коронавируса. В центре других 16 уголовных дел — поддельные справки о результатах ПЦР-тестов, еще девяти — справки о медицинском отводе от вакцинации. Одно дело связано с фальшивой справкой об отсутствии контактов с инфекционными больными.