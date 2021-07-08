В Приморском океанариуме появились медузы, впервые выловленные в водах России

В Приморском океанариуме появилась гидромедуза Tima formosa (Тима формоса), которая впервые была выявлена в российских водах. Об этом сообщается на сайте океанариума.

По словам начальника отдела содержания экзотических гидробионтов Марата Хайдарова, раньше этот вид в водах Приморья не описывали.

Он отметил, что в России в водах Охотского моря обитает другой вид этих гидромедуз — Tima saghalinensis (Тима сагхалиненсис), но они предпочитают более холодную воду.

Ученый предположил, что Tima formosa скорее всего занесло в Приморье с теплыми водами, это могло произойти в прошлом году, так как были найдены как большие, так и маленькие особи. Вероятно, медузы размножились в российских водах в районе Де-фриза и Садгорода, отметил Хайдаров.

Он добавил, что для подтверждения этой гипотезы будет проведены исследования на месте находки в конце мая — начале июня 2022 года.

«Также мы будем проводить дальнейшие исследования в районе Де-Фриза, ранее нами там были выловлены ювенильные особи медузы ропилемы-съедобной, что позволяет сделать предположение о том, что эти желетелые размножаются в наших водах», — сказал Хайдаров.

Tima formosa относится к гидроидным медузам, к этой же группе принадлежит медуза-крестовик. В отличие от крестовиков Tima formosa не представляет опасности для человека, у это медузы длинные щупальца, которые выглядят хрупкими, но по факту являются довольно прочными.

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