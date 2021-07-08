Экс-сотрудник ЮКОСа Пичугин переведен в Москву для дачи показаний по делу Ходорковского

Бывший сотрудник ЮКОСа Алексей Пичугин переведен в Москву для дачи показаний по делу бывшего главы компании Михаила Ходорковского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к органам следствия.

Ранее стало известно, что Пичугин был этапирован из исправительной колонии номер 6 (ИК-6, «Черный дельфин») в Соль-Илецке Оренбургской области для проведения следственных действий.

«Пичугин этапирован в «Лефортово» в рамках проведения следственных действий по уголовному делу Ходорковского. Он будет давать по этому делу показания», — уточнил источник.

6 августа 2007 года Мосгорсуд приговорил экс-главу службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина к пожизненному заключению за организацию трех убийств и четырех покушений на убийство, в числе которых убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и московской предпринимательницы Валентины Корнеевой, а также два покушения на предпринимателя Андрея Рыбина. 31 января 2008 года Верховный суд России оставил приговор в силе.

В июле 2017 года Пичугин подал прошение о помиловании, однако в ноябре Президиум Верховного суда России подтвердил пожизненный приговор.

Совладелец и глава нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский был арестован 5 октября 2003 года. Его обвинили в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. Ходорковский был помилован указом президента России Владимира Путина 20 декабря 2013 года, после чего предприниматель выехал за границу.