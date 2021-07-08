В Токио вводят режим ЧС из-за коронавируса

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в ходе заседания правительственного штаба заявил о введении в период с 12 июля по 22 августа режима чрезвычайной ситуации в Токио на фоне роста случаев коронавируса. Об этом сообщает Kyodo News.

Отмечается, что на этот же период продляется действие режима ЧС на Окинаве и режим усиленных мер в префектурах Осака, Сайтама, Канагава и Тиба.

Во время действия режима ЧС в указанных регионах будет ограничена продажа алкоголя в ресторанах и барах, а также нельзя будет воспользоваться услугой караоке.

Кроме этого, власти Японии призывают граждан отказаться от передвижений между регионами на время летних каникул и отпусков в период проведения дня поминовения усопших Обон.

В Токио последние две с половиной недели наблюдается устойчивый рост числа заболеваний новым COVID-19. 7 июля было зафиксировано 1030 случаев заражения коронавирусом, что стало самым высоким показателем с 13 мая текущего года.

Ранее секретарь управления двора Ясухико Нисимура заявил, что император Японии Нарухито обеспокоен возможным обострением ситуации с коронавирусом в стране в случае проведения летних Олимпийских игр — 2020 в Токио.

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