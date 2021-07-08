Посол Евросоюза опроверг заявления, что признание «Спутника V» в ЕС политизировано

Посол Европейского союза в России Маркус Эдерер опроверг заявления о том, что признание в ЕС вакцин, в том числе российской вакцины против коронавируса «Спутник V», политизировано. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я категорически против идеи того, что процесс разрешения, авторизации потенциальной вакцины для вывода на рынок Евросоюза должен быть вообще политизированным. Я категорически против этого», — сказал дипломат на пресс-конференции.

Эдерер отметил, что переговаривал относительно препаратов с инспекторами Европейского агентства лекарственных средств (EMA), которые являются техническими специалистами и ведут техническую работу.

«Их хорошо приняли в Российской Федерации, они провели свою работу. Они составили отчеты, их представили российским властям», — сказал посол, добавив, что этот процесс конфиденциальный, в связи с чем он не может давать комментариев.

По его словам, в настоящее время процесс идет, текущему обзору подвержен «Спутник». Эдерер выразил уверенность в том, что эта процедура закончится «рационально и непредвзято».

Ранее Эдерер заявил, что ЕС предложил Минздраву России обсудить сотрудничество по коронавирусным сертификатам.

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