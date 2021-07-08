Демобилизовавшийся солдат сообщил о минировании самолета в Благовещенске

Ложное сообщение о минировании рейса Благовещенск — Москва поступило от демобилизовавшегося солдата-срочника. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исполняющего обязанности главы местного линейного отдела МВД на транспорте Александра Храмова.

По данным минтранса региона, самолет авиакомпании S7-3062 был задержан в аэропорту вылета из-за заявления одного из пассажиров. Из-за поступившего сообщения людей воздушное судно, багаж и коммерческий груз досматривали дополнительно. После проверки взрывного устройства на борту не нашли.

«Проводится проверка в отношении гражданина 2000 года рождения, он следовал домой с воинской части, отслужил. Объяснил, что шутка у него такая», — сказал Храмов.

В итоге солдата сняли с рейса, в Москву улетели 199 пассажиров.

Ранее сообщалось, что в Москве 150 церквей получили сообщения с угрозами взрывов.