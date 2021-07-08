Опрос показал, как россияне относятся к браку по расчету

Треть россиян одобряет браку по расчету, если это добровольное решение обеих сторон, сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос банка «Открытие» и »Росгосстрах банка».

«Около 33% россиян положительно относятся к браку по расчету, если это добровольное решение пары. На Урале так считают 38%, тогда как в Южном федеральном округе — лишь 24%. Еще 28% россиян уверены, что в брак можно вступать только по любви, причем эта доля примерно одинакова по всей территории страны, 39% заявили о нейтральном отношении к бракам по расчету», — говорится в исследовании.

Чуть более 40% опрошенных заявили о положительном отношении к брачному контракту — чаще всего такой ответ давали жители Москвы и Московской области (49%), реже всего — на Северном Кавказе (30%).

Еще 47% относятся к брачным контрактам нейтрально, считая, что каждая семья имеет право самостоятельно решать этот вопрос. В том, что брачный контракт не нужен вовсе, убеждены 10% респондентов.

Отмечается, что у 9% опрошенных есть брачный контракт, а 51% заявили, что их семьям он не нужен — им хватает взаимной любви друг к другу.

Исследование проводилось 25-30 июня среди 1500 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.

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