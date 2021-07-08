В Москве в четверг ожидается до +31°С и небольшая облачность

Синоптики пообещали, что в Москве в четверг, 8 июля, будет до +31°С. В столице будет небольшая облачность без осадков, следует из данных Гидрометцентра России.

По информации метеорологов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +29...+31°С. Ожидается слабый ветер.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать +16...+18°С. Ветер также будет дуть слабый.

Атмосферное давление днем составит 757 мм рт. ст., а ночью — 756 мм рт. ст.

Ранее синоптики предупредили жителей Москвы, что жара сохранится в городе до середины июля.

«Газета.Ru» решила поинтересоваться у своих читателей, как они перенесли предыдущий зной — двухнедельной давности, и предлагает пройти тест.