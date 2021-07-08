Генсек ООН заявил, что пандемия далека от завершения

Пандемия коронавируса явно далека от завершения, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

«Четыре миллиона человек погибли от COVID--19 . Эта болезненная веха — напоминание о том, что нам еще предстоит пройти долгий путь, чтобы победить пандемию. Мы должны двигаться быстрее — с большим количеством вакцин, большей справедливостью и большей солидарностью», — заявил Гутерреш.

Он сказал, что, хотя вакцины и «дают луч надежды», большая часть мира отстает в этом вопросе — вирус опережает распространение вакцины. Гутерреш призвал к новому глобальному плану вакцинации — необходимо по крайней мере удвоить производство вакцин и обеспечить их справедливое распределение.

Генеральный секретарь ООН сказал, что всеобщая доступность вакцинации является «моральным испытанием нашего времени».

По его словам, прививка — это практическая необходимость. «Пока все не будут вакцинированы, все будут в опасности», — заключил он.

Как указал Гутерреш, чем активнее распространение вируса, тем больше появляется его штаммов.

«Еще многие миллионы окажутся в опасности, если вирусу будет позволено распространяться со скоростью лесного пожара», — заявил генсек.

Ранее сообщалось, что «дельта»-штамм коронавируса стал доминирующим в США и Германии