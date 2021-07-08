Генсек ООН заявил, что пандемия далека от завершения

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Global Look Press

Пандемия коронавируса явно далека от завершения, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

«Четыре миллиона человек погибли от COVID--19 . Эта болезненная веха — напоминание о том, что нам еще предстоит пройти долгий путь, чтобы победить пандемию. Мы должны двигаться быстрее — с большим количеством вакцин, большей справедливостью и большей солидарностью», — заявил Гутерреш.

Он сказал, что, хотя вакцины и «дают луч надежды», большая часть мира отстает в этом вопросе — вирус опережает распространение вакцины. Гутерреш призвал к новому глобальному плану вакцинации — необходимо по крайней мере удвоить производство вакцин и обеспечить их справедливое распределение.

Генеральный секретарь ООН сказал, что всеобщая доступность вакцинации является «моральным испытанием нашего времени».

По его словам, прививка — это практическая необходимость. «Пока все не будут вакцинированы, все будут в опасности», — заключил он.

Как указал Гутерреш, чем активнее распространение вируса, тем больше появляется его штаммов.

«Еще многие миллионы окажутся в опасности, если вирусу будет позволено распространяться со скоростью лесного пожара», — заявил генсек.

Ранее сообщалось, что «дельта»-штамм коронавируса стал доминирующим в США и Германии