В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли купаться в фонтанах

Купание в фонтане может привести к проблемам со здоровьем, в частности, к развитию ряда инфекций, сообщает Роспотребнадзор.

«В процессе эксплуатации вода в фонтане обновляется нечасто, и кроме того не очищается и не обеззараживается по требованиям предъявляемым для бассейнов, предназначенных для купания и занятия спортом. Высокая температура воздуха также способствует размножению микроорганизмов», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что купание в фонтане может обернуться острой кишечной инфекцией, ОРВИ, конъюнктивитом, однако главную опасность для любителей залезть в фонтан представляют энтеровирусные, ротавирусные инфекции и вирус гепатита А, который долго способен сохраняться в воде.

В фонтанах можно также получить электротравму, так как к ним нередко подведены электрокоммуникации и подсветки, напомнили в Роспотребнадзоре.

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