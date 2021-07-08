Пушков отреагировал на слова украинского экс-дипломата об отсутствии союзников

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал слова украинского экс-дипломата Александра Чалого о том, что у Украины нет союзников и в случае военного конфликта ей придется рассчитывать только на себя.

По словам Пушкова, это «на редкость реалистичная оценка геополитического положения Украины».

«Это верно: ни Франция, ни ФРГ, ни США не готовы воевать за Украину», — написал сенатор.

Член Совфеда также добавил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует «расстаться с иллюзиями, если они у него есть».

«Украина на деле — одна, с ненадежными партнерами типа Литвы, которая готова вместе с Киевом закатывать истерики в ПАСЕ и требовать новых санкций против России, но вряд ли способны на большее», — подытожил он.

Ранее Пушков предложил переименовать Киев в Улан-Батор после того, как американский телеканал CNN по ошибке назвал так украинскую столицу.