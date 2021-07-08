В Орле треть жителей остались без воды из-за аварии на трубопроводе

Около 100 тыс. жителей Орла остались без холодного водоснабжения из-за прорыва магистрального трубопровода, сообщил в Instagram губернатор региона Андрей Клычков.

Население города Орла — около 318 тыс. человек.

«Произошёл порыв магистрального трубопровода холодного водоснабжения на глубине залегания до 3 м. В результате аварии произошло отключение холодного водоснабжения Заводского района и части Советского района. В зону отключения попали 998 домов различной этажности с населением порядка 100 тыс. человек, из них 17 тыс. детей», — написал Клычков.

Без воды также остались 58 социальных объектов, отметил губернатор.

Клычков уточнил, что на место уже прибыли аварийные бригады и местные власти, ситуация находится под личным контролем губернатора.

Ранее сообщалось, что больше 60 тыс. жителей Тамбова остались без воды.