В контейнере загоревшегося в порту Дубая судна обнаружили легковоспламеняющиеся материалы

В одном из контейнеров судна, который загорелся в порту Джебель-Али, были найдены легковоспламеняющиеся материалы. Об этом телеканалу Al-Arabiya рассказала глава пресс-службы правительства Дубая Мона Ганем аль Марри.

«В одном из контейнеров были легковоспламеняющиеся материалы», — заявил он телеканалу Al-Arabiya.

Она также отметила, что экипаж загоревшегося судна удалось своевременно эвакуировать.

Порт Джебель-Али — крупный транспортный и торговый узел на Ближнем Востоке. В 2019 году через порт Джебель-Али прошли 14,1 млн контейнеров.

О взрыве в порту Джебель-Али стало известно накануне. Причины произошедшего пока не известны. По данным правительства, в результате инцидента никто не пострадал.