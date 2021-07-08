Главный педиатр Москвы рассказал об особенностях COVID-19 у детей

У детей коронавирус может «скрываться» за другими болезнями, заявил главный педиатр Москвы Исмаил Османов.

«Особенностями у детей в отличие от взрослых может быть то, что заболевание здесь может протекать под маской других вирусных заболеваний: под маской кишечной инфекции, под маской острых хирургических заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний», — цитируют Османова «Известия».

Врач отметил, что нередко дети переносят COVID-19 бессимптомно или с незначительными проявлениями. Однако в отдельных случаях заболевание может протекать в очень тяжелой форме, когда необходима будет госпитализация.

Ранее Османов отмечал, что несовершеннолетних, особенно подростков, необходимо вакцинировать — они могут болеть так же тяжело, как и взрослые. Кроме того. из-за социальной активности дети 12-17 лет рискуют стать источниками инфекции для родных и близких.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали об особенностях течения коронавируса у аллергиков.