Австрия снова вводит ограничения на въезд из России через неделю после их отмены

Австрийские власти возвращают с 8 июля ограничения на въезд в страну из России в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, сообщает РИА «Новости».

Россия вошла в список стран, где распространены новые варианты коронавируса. Теперь в Австрию из России смогут въезжать только некоторые категории граждан. Среди них граждане ЕС, те, у кого есть рабочая виза, а также австрийский или европейский вид на жительство. Исключение возможно в случае срочных семейных причин, рабочих или учебных обстоятельств. При этом въезжающим необходимо соблюдать карантин в течение десяти дней.

Ограничительные меры вступают в силу равно через неделю после того, как австрийский МИД разрешил въезд из России с любой целью, в том числе и туристической при условии соблюдения правил, связанных с эпидемиологической безопасностью. Тогда же глава МИД Александер Шалленберг не исключил возможность введения ограничений для России.