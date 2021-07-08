Микробиолог описала сценарий COVID-19 с смертностью в 10%

При пессимистичном варианте развития пандемии коронавируса появится новый штамм, более заразный для всех групп населения. Такой прогноз дала микробиолог, ассистент кафедры науки педагогического факультета Manchester Metropolitan University Виктория Доронина в интервью газете «Московский комсомолец».

«Смертность будет вызывать не 0,1% у старших возрастов, а 10% у людей всех возрастов. Даже не нужно 10% смертности, 1% будет достаточно, чтобы серьезно нарушить нормальную работу общества», — рассказала Доронина.

При оптимистичном сценарии, считает эксперт, будет достигнут всемирный коллективный иммунитет, и коронавирус на десятки лет исчезает из широкой циркуляции. Еще одним положительным вариантом развития пандемии, отметила микробиолог, будет появление штамма COVID-19, который распространяется быстрее, но вызывает только небольшой насморк и создает иммунитет, не вызывая цитокиновый шторм.

Ранее стало известно, что «дельта» стал доминирующей мутацией коронавируса в США: этот вариант теперь отвечает за почти 52% заражений. За ним идут разновидности «альфа» (29%) и «гамма» (9%).

Кроме того, этот штамм стал доминирующим и в ФРГ, вытеснив «альфа», который распространялся в Европе в начале текущего года. По данным Института вирусологии имени Роберта Коха, почти две трети всех подтвержденных случаев COVID-19 в ЕС приходится на штамм «дельта» и лишь треть — на «альфа».