В Москве продлили «оранжевый» уровень опасности

В столице из-за жаркой погоды продлили «оранжевый» уровень опасности, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на Гидрометцентр России.

«Очень высокая температура. Период предупреждения - с 10:00 8 июля до 19:00 8 июля», — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, температура в столице может подняться выше +30°C.

Ранее в городе был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности до вечера 7 июля. МЧС рекомендовало жителям столицы не оставаться надолго на солнце, использовать одежду светлых тонов и носить головные уборы.

При этом Волна тепла будет надвигаться по нарастающей. В предстоящие выходные прогнозируют температуру выше плюс 30 градусов.

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