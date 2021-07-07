В оперштабе рассказали об ответственности ресторанов за обслуживание клиентов без QR-кодов

Предприятия общественного питания обязаны проводить проверки действительности QR-кода, предъявляемого посетителем, под угрозой штрафа в размере от 300 тыс. до 500 тыс. руб. (ст. 20.6.1 КоАП РФ). Но при этом в ресторанах не обязаны проверять его подлинность, рассказали «Газете.Ru» в оперштабе Москвы по коронавирусу.

Если QR-код ведет на фейковую страницу-клон в интернете вместо сайта Госуслуг, то ответственность за это кафе и рестораны нести не будут.

«Отмечаем, что функции по проверке подлинности QR-кода посетителя возложены на правоохранительные органы», — подчеркнули в оперштабе.

При этом за оформление поддельного QR-кода граждане могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности, в частности, по статье 327 УК о подделке документов.

От предприятий общественного питания требуется установить пункты контроля и дополнительные ограждения, а также организовать проверку QR-кода на его действительность. Код должен считываться смартфоном или другим устройством, в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, специализированного приложения этого портала «Госуслуги.Стопкоронавирус», приложений «Госуслуги Москвы», «Моя Москва», «Помощник Москвы». Инициалы и дата рождения посетителя, содержащиеся на открытой странице, должны соответствовать данным паспорта клиента, подчеркивают в оперштабе.

В случае, если официант понял, что QR-код является фальшивым, но все равно допустил клиента в ресторан, юрлицо будет нести ответственность по статье 20.6.1 КОАП РФ: ресторану будет грозить штраф от 100 тыс. до 300 тыс. руб. При повторном нарушении или если действия персонала повлекли причинение вреда здоровью человека, например кто-нибудь из посетителей заразился коронавирусом, штраф составит уже от 500 тыс. до 1 млн руб. либо будет назначено административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, пояснил «Газете.Ru» заместитель председателя коллегии адвокатов «Корчаго и партнеры» Тимур Баязитов.

Департамент региональной безопасности и ГУ МВД по г. Москве заявили, что за первые полгода в 2021 г. было возбуждено 44 уголовных дела по ст. 327 УК РФ (подделка документов), а сотрудники правоохранительных органов ведут системную работу по выявлению и пресечению каналов распространения поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19, справок об отрицательных результатах ПЦР-тестов, о выявлении антител к коронавирусу либо о медицинских противопоказаниях к вакцинации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что жители столицы будут получать смс об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19 со ссылкой на оформленный QR-код.

С 28 июня в столице посещать кафе и рестораны могут только те, кто прошел полную вакцинацию, переболел коронавирусом в последние полгода или имеет отрицательный ПЦР-тест. При этом подтвердить наличие «ковид-пропуска» нужно будет с помощью специального QR-кода.