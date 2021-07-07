Протасевич рассказал, как отбывает домашний арест

Основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, который находится в Белоруссии под домашним арестом, сообщил, что проживает вместе со своей девушкой — россиянкой Софией Сапегой, которая была задержана вместе с ним в аэропорту Минска. Об этом он написал в своем новом Twitter-аккаунте.

По словам мужчины, живет он не в белорусской столице, а в частном доме за городом.

«Гулять по двору и лужайке можно. <...> Я все же под домашним арестом, так что гулять (по Минску — «Газета.Ru») мне все же нельзя. Хотя очень хочется прогуляться и пройтись по барам», — признался Протасевич.

Он также сообщил, что проживает в одной комнате вместе с Сапегой, которая также ранее была отправлена под домашний арест.

Протасевич добавил, что продукты им доставляют.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.

В июне текущего года Протасевич и Сапега заключили досудебное соглашение со следствием и были переведены под домашний арест.