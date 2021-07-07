Названа опасная особенность индийского штамма COVID-19

Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что у индийского штамма коронавируса есть опасная особенность, передает РИА «Новости».

Он рассказал, что если упущена ситуация в начале заболевания и человек не получил стартовой терапии, то существует большой риск, что он может быть госпитализирован «после видимого периода благополучия, на 7-8 день после начала болезни», поскольку индийская разновидность вируса обходит иммунные барьеры.

По словам доктора, организм зачастую не воспринимает такой штамм как настоящую инфекцию и иммунитет вовремя не реагирует.

Ранее Тимаков заявил, что в мире фиксируются случаи заражения коронавирусом в третий раз. Часто бывает, что заражение COVID-19 в третий раз бывает «сильнее», чем до этого, указал специалист.

За последние сутки в России выявлено 23 962 новых случая коронавирусной инфекции. Новые случаи заболевания выявлены во всех 85 регионах страны, при этом 12,3% заболевших не имели клинических проявлений болезни. За сутки скончались 725 пациентов с COVID-19, полностью выздоровели 20 067 человек.