Задержанного эстонского консула обязали покинуть Россию

Задержанный в Санкт-Петербурге консул Эстонии Март Лятте объявлен персоной нон грата, он должен покинуть Россию в течение двух дней, сообщает российской Министерство иностранных дел.

МИД России выразил вызванной в ведомство временной поверенной в делах посольства Эстонии в Москве решительный протест в связи с деятельностью консула по сбору разведданных. Кроме того, российская сторона назвала недопустимыми попытки эстонских властей изобразить ситуацию в ложном свете.

«Считаем позицию официального Таллина крайне циничной, так как имеются неопровержимые доказательства противозаконной деятельности этого эстонского «дипломата», — говорится в заявлении министерства.

6 июля Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала Лятте с поличным при получении от гражданина России материалов закрытого характера. Пресс-секретарь МИД Эстонии Аари Леммик назвала произошедшее провокацией.

Подробности инцидента — в материале «Газеты.Ru».