В Сочи завершилась ликвидация последствий наводнения

В Сочи завершились основные работы по ликвидации последствий непогоды. Об этом сообщил глава города-курорта Алексей Копайгородский в Twitter.

«На сегодняшний день мы уже завершили все основные работы по ликвидации благодаря тому, что начали действовать сразу, как сошла вода», — написал он.

Зона чрезвычайной ситуации распространилась на 19 улиц в Адлерском, Хостинском и Лазаревском районах курорта, в общей сложности были подтоплены 70 домовладений, где живут 300 человек. Копайгородский добавил, что также были восстановлены основные схемы энергоснабжения в городе. Спасатели продолжают работы по точечным заявкам. Также начата санитарная обработка улиц.

4 июля на Сочи обрушился ливень со шквалистым ветром. В городе объявили штормовое предупреждение. В некоторых частях города движение транспорта заблокировано. Позже главное управление МЧС России по Краснодарскому краю рекомендовало туристам в Сочи соблюдать меры безопасности в связи с неблагоприятными погодными условиями. Из-за сильных ливней и подтоплений на Кубани погибли восемь человек, еще десять жителей пострадали.