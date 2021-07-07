Пойманный в Москве-реке толстолобик мог сбежать из рыбного хозяйства

Пойманный на Бережковской набережной Москвы толстолобик мог сбежать из рыбного хозяйства, однако есть его не стоит, об этом в интервью «Газете.Ru» заявил профессор кафедры биологического факультета МГУ Кирилл Кузищин.

По мнению эксперта, толстолобик сбежал из одного из рыбных хозяйств, так как данные виды рыб практически не способны самостоятельно размножаться в водоемах средней полосы.

«С вероятностью практически 100% это сбежавший толстолобик. Дело в том, что у толстолобиков довольно сложный цикл воспроизводства…Что же касается естественного воспроизводства у нас амурских рыб, то это большой вопрос. Еще не доказано, что в водоемах средней полосы толстолобик способен саморазмножаться и поддерживать себя. Поэтому, скорее всего, те толстолобики, которые есть сейчас в Москве-реке — это результат побегов из культурных хозяйств», — пояснил он.

Несмотря на отсутствие точных данных, эксперт предположил, что в Москве водится довольно много толстолобиков, так как такую рыбу сложно поймать любителям.

«К сожалению, точно сказать, сколько сейчас толстолобиков в Москве-реке нельзя. Целевые оценки численности толстолобиков не проводились, поэтому даже приблизительно нельзя сказать. Весьма вероятно, что их численность выше, чем мы можем предполагать, потому что они очень редко и случайно попадаются рыболовам-любителям. Дело в том, что они едят водоросли, поэтому правильную приманку подобрать для них довольно сложно», — заявил он.

Более того, эксперт подчеркнул, что есть рыбу, которая водится в Москве-реке, не следует из-за высокого уровня загрязнения воды.

«То, что ловится в пределах города, лучше не есть, конечно, потому что уровень загрязнения, особенно сейчас по нефтепродуктам, довольно высокий. Поэтому для того, чтобы удостовериться, нужно отнести в токсикологическую лабораторию и оценивать. Но что касается меня лично, я бы эту рыбу отпускал, пусть она живет. Потому что мегаполис — есть мегаполис, уровень загрязнения довольно высокий», — отметил он.

Кизищин также добавил, что на данный момент в Москве-реке можно встретить около 35 видов рыб, среди которых наиболее многочисленными являются плотва, окунь, лещ, густера, щука и уклейка. Также в пределах Москвы водятся бычки, язи и пескари.

Ранее стало известно, что житель Москвы во время рыбалки на Бережковской набережной Москвы-реки в районе Дорогомилово поймал толстолобика, вес которого может достигать 35 кг.