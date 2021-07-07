На Украине предложили разрешить иностранцам учиться на русском языке

На рассмотрение Верховной Рады Украины депутатами от партии «Слуга народа» внесен законопроект, разрешающий приезжим студентам обучаться на иностранных языках — русский в их числе. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

«Для иностранцев, лиц без гражданства, которые желают получать высшее образование за средства физических или юридических лиц, в отдельных группах, состоящих исключительно из иностранцев и/или лиц без гражданства, обучение может осуществляться на иностранном языке. При этом учреждения высшего образования обеспечивают изучение такими лицами государственного языка в течение всего периода обучения», — говорится в тексте документа.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что инициатива поспособствует как повышению имиджа Украины, так и привлечению инвестиций в местное высшее образование. Уточняется, что студенты-иностранцы будут оплачивать обучение, транспорт, проживание, питание, страхование, оформление вида на жительство, подготовку документов для поступления — за счет этого бюджет Украины будет пополняться более чем на $500 млн ежегодно.

«Крайне необходимо создать наиболее благоприятные условия для обучения иностранных студентов в Украине на иностранном языке», — резюмируют члены президентской партии.

В то же время депутат от фракции «Всеукраинского объединения «Батькивщина»» зарегистрировал законопроект, запрещающий проводить занятия для иностранных студентов на русском языке, при этом учиться на других языках мира разрешается.

Ранее Верховная Рада приняла закон о коренных народах Украины, в котором не были упомянуты русские.