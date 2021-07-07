В Москве за сутки выявили 5 621 случай коронавируса

В Москве за прошедшие сутки выявлен 5 621 случай коронавируса, сообщил оперштаб.

Днем ранее подтвердились 5 498 заражений, 5 июля — 6 557, 4 июля — 7 624. Всего в столице заразился 1 405 451 человек.

За сутки также был госпитализирован 1 601 москвич, скончались 104 пациента. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключен 661 человек. Всего в городе выздоровели 1 200 995 пациентов, погибли 23 219 пациентов.

По всей России за минувшие сутки зафиксировано 23 962 новых случая коронавирусной инфекции. За весь период пандемии в стране зарегистрировано 5 682 634 случая заражения коронавирусом, 140 041 заболевший скончался, выздоровели 5 121 919 человек.

Днем ранее, 7 июля, в России был зафиксирован антирекорд по числу умерших пациентов с COVID-19 — 737 человек.