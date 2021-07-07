В Казани задержали новых фигурантов дела о стрельбе в гимназии

В Советском районном суде Казани определили меру пресечения для двух новых фигурантов уголовного дела по стрельбе в казанской гимназии № 175. Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что следствие ходатайствовало об аресте 42-летнего генерального директора ООО «Ваша безопасность» Сергея Иванова и 38-летнего инженера по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем компании «Союз пожарного мониторинга» Марата Зиганшина. Их подозревают в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности смерть человека.

Уголовные дела против них были возбуждены еще 29 мая текущего года.

Уточняется, что в момент нападения на гимназию директор оповестила учителей и детей, чтобы те успели закрыться. Однако в одном из классов система не сработала.

По версии следствия, фирма Иванова не оказала школе необходимые услуги. Зиганшину избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий, Иванова отправили под домашний арест до 4 сентября 2021 года.

Ранее Басманный суд Москвы продлил срок ареста Ильназу Галявиеву, устроившему стрельбу в казанской школе, до 11 октября.

11 мая в гимназии №175 в Казани произошла стрельба, в результате которой погибли девять человек, 23 пострадали. Нападавшим оказался 19-летний Ильназ Галявиев, его задержали. По факту нападения на учебное заведение возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. Глава администрации Казани Ильсур Метшин назвал стрельбу в городской гимназии терактом. Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил 12 мая днем траура.

12 мая нападавший был арестован на два месяца. Позже у Галявиева было диагностировано заболевание головного мозга.