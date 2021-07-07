Священник призвал не отмечать Ивана Купалу

Церковный публицист, протоиерей Максим Первозванский, заявил, что православным не стоит принимать участие в праздновании дня летнего солнцестояния на Ивана Купала, так как это языческий праздник, сообщает РИА «Новости».

«Существует праздник Рождества Иоанна Предтечи, верующие отмечают именно его. Но языческие традиции Ивана Купалы как были, так и живут своей жизнью. Они никак не наполняются христианским содержанием», — заявил Первозванский.

Публицист отметил, что церковь стремится наполнить древние языческие праздники христианским содержанием со времени своего появления. Первозванский заявил, что без этого наполнения праздники становятся выражением человеческих страстей и ослаблением морали и следования нормам поведения. В качестве примера он привел итальянские карнавалы, на которых дозволялось делать обычно запрещенные вещи.

«Например, можно было дернуть императора за бороду, блудить. На это время уничтожались все общепринятые нормы морали», — заявил публицист.

Он напомнил, что в четверг, 8 июля, отмечается День семьи, любви и верности, который приурочен к дню памяти святых Петра и Февронии Муромских. Первозванский назвал этот праздник, учрежденный в России в 2008 году, хорошим примером адаптации древних языческих праздников.