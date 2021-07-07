Появилось видео с места крушения Ан-26 на Камчатке — спасатели обнаружили и начали извлекать из воды тела погибших в крушении пассажиров и членов экипажа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правительство Камчатского края.

Поиск и подсчет погибших прокомментировал замдиректора Камчатского авиационного предприятия Сергей Горб, заявив, что пока о точном количестве погибших спасатели сказать не могут, так как цифры постоянно меняются.

Ранее тела девяти погибших нашли на месте крушения Ан-26 на Камчатке.

6 июля на Камчатке разбился пассажирский самолет Ан-26, на борту которого находились 28 человек. Рейс следовал из Петропавловска-Камчатского в аэропорт поселения Палана и пропал с радаров менее чем за 10 минут до прибытия, потерпев крушение при снижении для посадки. Основную часть разбившегося самолета обнаружили в море. По предварительным данным, выживших нет.

Минобороны направило самолет Тихоокеанского флота в район поиска Ан-26 на Камчатке. На место крушения Ан-26 на Камчатке вылетают министр транспорта России Виталий Савельев и глава Росавиации Александр Нерадько.