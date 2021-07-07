В Роспотребнадзоре рассказали, что делать после укуса осы

В Роспотребнадзоре рассказали, как бороться с осами внутри и снаружи помещений, а также что делать, если насекомое вас ужалило. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Аллергические реакции, возникшие в ответ на ужаление осами, лечат симптоматически, при необходимости следует обратиться в медицинскую организацию для получения медицинской помощи. Иногда даже одиночное ужаление может привести к развитию анафилактического шока, что опасно для жизни и требует неотложной медицинской помощи», — подчеркнул в Роспотребнадзоре.

Гнезда ос могут находиться в жилых домах в разных местах, в частности, на чердаках, под крышами, на балконах, а также в сараях, туалетах и гаражах. Если ос много, гнездо следует обработать инсектицидными средствами, а затем снять.

Для контроля численности ос ведомство также рекомендует засетчивание окон и дверей, уничтожение насекомых с помощью ловушек с аттрактантами, инсектицидных приманок и аэрозолей.

Ранее врач-паразитолог, кандидат биологических наук Елена Чернышева рассказала об опасности паразитов-церкарий, с которыми можно столкнуться при купании в водоемах.