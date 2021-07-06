Главный педиатр Москвы объяснил, почему нужно прививать подростков от COVID-19

Главный педиатр департамента здравоохранения Москвы, доктор медицинских наук, профессор Исмаил Османов объяснил, почему следует прививать от коронавируса подростков. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, дети до 18 лет могут также тяжело переносить инфекцию, как и взрослые. Специалист отметил, что «особенно коварно» ведет себя индийский штамм коронавируса.

Кроме того, вакцинация подростков необходима, так как они социально активны.

«Конечно, в этой ситуации, особенно в преддверии начала учебного года, мы считаем, как педиатры, необходимо их защитить, и не только для сохранения их здоровья, но чтобы они не были так же источником инфекции для своих близких и знакомых», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что Москве привили от коронавируса первых добровольцев среди детей.

5 июля заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова объявила о начале исследования вакцины «Спутник V» для подростков 12-17 лет. Исследования проходят на базе двух ведущих детских больниц — Морозовской детской больницы и Детской больницы им. З.А. Башляевой. В течение года врачи будут наблюдать за состоянием 100 добровольцев.