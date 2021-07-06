Адвокат экс-губернатора Кировской области Белых рассказал о новом уголовном деле

Адвокат бывшего кировского губернатора Никиты Белых Андрей Грохотов прокомментировал информацию о новом уголовном деле, возбужденном против экс-чиновника, сообщает RT.

По словам защитника, дело, возбужденное 1 июня текущего года, «выделено из дела», которое было возбуждено в июне 2020 года по обстоятельствам деятельности АО «К.Р.И.К», и связано с банкротством этой организации в 2018 году.

«Результаты расследования прошлогоднего уголовного дела привели к тому, что следствие приняло решение возбудить в отношении Белых уголовное дело по ст. 286, как и первоначальное, но уже по части второй, а не первой. Это карается сроком до семи лет лишения свободы», — объяснил адвокат.

Следствие находится на начальной стадии, уточнил Грохотов.

Ранее стало известно, что в отношении экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, который отбывает срок за получение взятки, было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

В июне 2016 года Белых был задержан в московском ресторане при получении €150 тыс. наличными. По данным следствия, это часть взятки общей суммой €400 тыс. от кировских предпринимателей. После задержания и ареста Белых отправили в отставку. 1 февраля 2018-го Пресненский суд Москвы приговорил бывшего губернатора к восьми годам лишения свободы.