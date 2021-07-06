Евросоюз требует от Белоруссии немедленного освобождения Бабарико

Евросоюз требует немедленного освобождения экс-кандидата на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-службы Внешнеполитической службы ЕС.

«ЕС требует немедленного и безоговорочного освобождения Бабарико, а также всех политических заключенных, задержанных журналистов и людей, находящихся за решеткой за осуществление своих основных прав», — сказано в тексте.

Ранее Верховный суд Белоруссии приговорил бывшего главу Белгазпромбанка и экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико к 14 годам колонии усиленного режима и штрафу.

Бабарико был арестован в июне 2020 года. Ему вменяется в вину уклонение от уплаты налогов, финансовые махинации, а также дача взятки. Сторона обвинения требовала для него 15 лет тюрьмы. Бабарико своей вины не признал и назвал дело против себя политически мотивированным, отказавшись от дачи показаний в суде.

Приговор Верховного суда Белоруссии обжалованию и опротестованию в апелляционном порядке не подлежит.