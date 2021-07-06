Путин пообещал решить проблему качества воздуха в городах Кузбасса

Президент России Владимир Путин заявил, что власти займутся решением острых проблем экологии в городах Кузбасса. Об этом глава государства сказал на торжествах по случаю 300-летия образования региона, сообщает телеканал «Россия 24».

«Нужно добиться ощутимых результатов в решении очень чувствительных, значимых для людей, для их здоровья проблем, связанных с экологическим благополучием Кузбасса», — отметил Путин.

Лидер страны также сказал, что Новокузнецк входит в число 12 промышленных центров России, где к 2024 году объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу должен снизиться как минимум на 20%. Путин подчеркнул, что подобные задачи в отношении других городов Кузбасса, где вопросы экологии, чистого воздуха стоят также остро, будут постепенно решаться.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал подробности поездки главы государства в Кемеровскую область по случаю 300-летия образования Кузбасса. Организовать празднование Владимиру Путину предложил один из рабочих угольного разреза «Черниговец» в 2018 году, когда российский президент посетил Кемеровскую область в прошлый раз.