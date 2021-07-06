На место крушения Ан-26 на Камчатке вылетают министр транспорта РФ и глава Росавиации

На место крушения Ан-26 на Камчатке вылетают министр транспорта России Виталий Савельев и глава Росавиации Александр Нерадько. Об этом говорится на сайте правительства РФ.

«Министру транспорта Виталию Савельеву, возглавившему специально созданную по факту происшествия правительственную комиссию, поставлена задача – оказывать необходимое содействие при проведении работ на месте ЧП, а кроме того, обеспечить поддержку родственникам пассажиров, находившихся на борту Ан-26», — говорится в публикации.

В специальную правительственную комиссию помимо Савельева вошли представители федеральных министерств и ведомств, а также руководство Камчатского края.

6 июля на Камчатке разбился пассажирский самолет Ан-26, на борту которого находились 28 человек. Рейс следовал из Петропавловска-Камчатского в аэропорт поселения Палана и пропал с радаров менее чем за 10 минут до прибытия, потерпев крушение при снижении для посадки. Основную часть разбившегося самолета обнаружили в море. По предварительным данным, выживших нет.

Минобороны направило самолет Тихоокеанского флота в район поиска Ан-26 на Камчатке.