Командир разбившегося Ан-26 за последний месяц летал меньше нормы

Перед вылетом у командира разбившегося на Камчатке пассажирского самолета Ан-26 не была полностью выполнена норма налета. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

«34-летний КВС Дмитрий Никифоров налетал за последние 30 дней 69 часов 55 минут (при его норме в 70 часов). Лететь из Елизова до Паланы — примерно 1 час 40 минут. Несмотря на это, выполнять рейс направили именно его», — говорится в сообщении.

Всего у Никифорова было 3340 часов налета, и при этом большую часть этого времени (2885 часов) он летал на самолетах Ан-26. Последнюю проверку техники пилотирования в марте 2021 года он сдал на «отлично».

Пассажирский самолет Ан-26, на борту которого находились 28 человек, разбился на Камчатке. Рейс следовал из Петропавловска-Камчатского в аэропорт поселения Палана и пропал с радаров менее чем за 10 минут до прибытия, потерпев крушение при снижении для посадки. Экстренные службы обнаружили обломки лайнера. По предварительным данным, выживших нет.

Минобороны направило самолет Тихоокеанского флота в район поиска Ан-26 на Камчатке, а Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию для расследования обстоятельств крушения пассажирского самолета.