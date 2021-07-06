В России впервые за сутки умерли более 700 пациентов с COVID-19

В России за последние сутки выявлено 23 378 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 24 353 случая инфекции.

Отмечается, что у 12,1% заболевших не было клинических проявлений коронавируса. За минувшие сутки жертвами COVID-19 стали 737 человек, при этом вылечились 18 411 пациентов.

Лидерами по количеству заболевших за последние 24 часа стали Москва (5 498), Московская область (2 536), Санкт-Петербург (1 869). Меньше всего случаев инфекции выявлено в Чукотском автономном округе (1).

В общей сложности в России с начала пандемии зарегистрировано 5 658 672 случая коронавируса. За весь период умерли 139 316 человек, выздоровели 5 101 852 человека.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что пациенты, которые переболели коронавирусом, будут получать персональные приглашения на медицинский осмотр.