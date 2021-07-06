Пожарный, которому пересадили новое лицо, рассказал о своей жизни спустя 5 лет

Патрик Хардисон, бывший пожарный из Нью-Йорка, которому в 2016 году пересадили новое лицо взамен сгоревшего в пожаре, рассказал о своей жизни спустя 5 лет, передает телеканал Fox News.

По словам Хардисона, его самым сильным желанием было вновь увидеть, как его дети играют в бейсбол и не боятся к нему подойти, не плача из-за его обезображенного лица.

В 2001 году, участвуя в тушении пожара в доме на колесах в городе Сенатобия в Миссисипи, Хардисон попал под обрушение и на некоторое время оказался отрезан от выхода, охваченный открытым огнем. Ему удалось сорвать с себя оплавившуюся маску, задержать дыхание и с закрытыми глазами выбраться из дома, но он получил сильнейшие ожоги и буквально лишился лица — у него сгорели уши, губы, почти весь нос и веки, однако он сумел сохранить зрение.

Из-за шрамов он потерял возможность общаться с детьми, а потом от него ушла жена.

«У меня были дети. Это было просто тяжелое время. Я не мог [эмоционально] отдохнуть из-за травмы. Когда ты выходишь на публику, это повторяется. И, знаете, это просто так — невозможно все объяснить, »

Спустя 14 лет и 71 пластическую операцию, Хардисон согласился на считавшуюся почти невозможной операцию по пересадке лица. Донором выступил погибший в автокатастрофе Дэвид Родебоу. Операция, которую провел доктор Эдуардо Родригез, длилась 26 часов и на площади от затылка до ключиц.

Врачи предупреждали Хардисона, что вероятность успеха операции — лишь 50%, но он был готов пойти на риск. В результате, операция прошла успешно, жизнь Патрика Хардисона наладилась и несмотря на то, что ему пришлось пройти долгий путь восстановления и привыкания к своему новому лицу, он стал примером для многих людей.

«Я хочу помочь — 22 ветерана в день совершают самоубийство. 97% людей с такими же серьезными травмами лица, как у меня, совершают самоубийства, и я понимаю их, они думают, что у них нет надежды. Они думают: «Знаешь, я должен так жить, но не могу». Всегда есть надежда для тех, у кого есть такая травма», — считает Хардисон.