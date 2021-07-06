Далай-лама в свой день рожденья рассказал, о чем следует помнить до самой смерти

Далай-лама XIV по случаю своего 86-летия призвал всех к ненасилию и состраданию и пообещал лично придерживаться этих принципов, сообщает РИА Новости.

«Дорогие мои друзья! В свой день рождения преподношу вам такой подарок. Пожалуйста, помните о нем. Сам я до своей смерти буду хранить верность ненасилию и состраданию. В этом мое подношение моим друзьям. Я надеюсь, что и мои друзья также будут придерживаться ненасилия и сострадания… Таков мой отчет перед вами о моей жизни. И еще. Все люди, наши братья и сестры, должны помнить об этих двух ценностях – ненасилии и сострадании до самой смерти», — сказал далай-лама в своем обращении.

Духовный лидер буддистов поблагодарил тех, кто относится к нему с любовью и доверием и пообещал до конца своих дней «служить человечеству и способствовать сохранению климатических условий».

Далай-лама XIV (Нгагванг Ловзанг Тэнцзин Гьямцхо) родился 6 июля 1935 года в крестьянской семье деревушке на северо-востоке Тибета. В 1937 году он был признан реинкарнацией своего предшественника - Далай-ламы XIII, а в 1940 году в четырехлетнем возрасте возведен на престол.

Тибет был включен в состав Китая в 1959 году, в связи с чем далай-лама стал беженцем и обосновался в Индии — через некоторое время туда перебрались тысячи тибетцев, большинство из них поселились в той же области, что и их лидер. За просветительскую деятельность и миротворческие усилия Далай-лама XIV был удостоен в 1989 году Нобелевской премии мира.

Ранее Далай-лама XIV раскрыл секрет пути к умиротворению.