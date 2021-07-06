National Geographic назвал салют на 4 июля в США расизмом

Журнал National Geographic в своем Twitter назвал салют в честь Дня Независимости Соединенных Штатов расизмом.

В своем материале, на который NG ссылается в Twitter, ученые утверждают, что из-за загрязнения воздуха в результате фейерверков расовые меньшинства страдают сильнее остальных, особенно в Калифорнии.

Ученые указывают на огромное количество дыма, частицы которого оседают в районах компактного проживания чернокожего и латиноамериканского населения городов. Ссылаясь на исследования Аиши Дикерсон, эпидемиолога из Университета Джонса Хопкинса, утверждается, что салюты могут стать причиной развития астмы у расовых меньшинств.

Это мнение поддерживают в некоммерческом Институте воздействия на здоровье.

«Существует очень мало исследований, в которых изучалась связь между загрязнением воздуха, связанным с фейерверками, и здоровьем. Однако концентрации [дыма] могут быть достаточно высокими, чтобы вызвать последствия для здоровья, особенно для детей и пожилых людей, а также людей, живущих с респираторными заболеваниями», — заявили ученые.

Утверждение, что от последствий салютов больше страдают меньшинства, основывается на изучении осадков в городах Южной Калифорнии.

Ранее В США учредили национальный праздник в честь отмены рабства.