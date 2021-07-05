В США в День независимости застрелили 150 человек

В США по меньшей мере 150 человек были убиты в результате более чем 400 конфликтов с применением огнестрельного оружия, произошедших на выходных, во время празднования Дня независимости. Об этом сообщает CNN.

В крупных городах по всей стране наблюдался резкий рост преступлений с применением оружия.

Данные включают количество инцидентов со стрельбой и жертв насилия с применением оружия за 72 часа (со 2 по 4 июля). В дальнейшем статистика преступности может быть обновлена и дополнена.

Так, в Нью-Йорке произошла 21 перестрелка с 26 жертвами. Кроме того, конфликты с применением оружия произошли в Чикаго, Техасе, Вирджинии, Огайо, Далласе и Атланте.

День независимости Соединенных Штатов празднуют ежегодно 4 июля. В этот день в 1776 году принята Декларация независимости США от Королевства Великобритании

Ранее в результате перестрелки в США погибли три человека. Инцидент произошел в городе Кливленд, штат Огайо.