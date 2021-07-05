В ВОЗ заявили о стабильно высоком уровне заболеваемости COVID в мире

В мире за последние две недели уровень заболеваемости коронавирусом стабилизировался на «очень высоком уровне». Об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан во время трансляции в Twitter.

«Если посмотреть на график за последние пару недель, то можно увидеть, что наступила своего рода стабилизация, но это произошло на очень высоком уровне», — сказал он.

В то же время, по словам Райана, в настоящий момент ситуация «лучше, чем два-три месяца назад». Тем не менее, в некоторых регионах и странах число заражений увеличивается, что связано с низкими темпами вакцинации, смягчением ограничений и появлением новых штаммов.

За последние семь дней в мире выявили 2,6 миллиона случаев заражений коронавирусом и 54 тысячи летальных исходов. С начала пандемии заболели 184,8 миллиона человек, погибли почти четыре миллиона пациентов.

Ранее в Чили ученые высказали опасения, что новый вариант «лямбда» COVID-19, который захватил Перу, может быть более устойчив к вакцинам, чем другие варианты коронавируса.